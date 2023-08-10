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"Наблизився до Кожедуба". Зеленський надав Героя України льотчику-штурмовику Лазаренку — фото

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 10:08
Ростислав Лазаренко із зіркою Героя України (Фото: Уманська міськрада)

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України льотчику Ростиславу Лазаренку, який має понад 300 бойових вильотів за плечима. Про це повідомили в Уманській міській раді.

Уманчанин Лазаренко має звання підполковника і є офіцером штурмової авіації.

Льотчик захищає українське небо від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Він здійснив сотні вильотів і наблизився до рекорду легендарного українського льотчика Івана Кожедуба", — йдеться у повідомленні.

Іван Кожедуб — український льотчик-ас, який воював на боці СРСР у роки Другої світової війни. Найбільш результативний льотчик-винищувач в авіації союзників (64 перемоги). Мав за плечима 330 бойових вильотів та 120 повітряних боїв. Був тричі нагороджений зіркою Героя СРСР.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнаповітряні силиГерой України
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