"Наблизився до Кожедуба". Зеленський надав Героя України льотчику-штурмовику Лазаренку — фото

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України льотчику Ростиславу Лазаренку, який має понад 300 бойових вильотів за плечима. Про це повідомили в Уманській міській раді.

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Уманчанин Лазаренко має звання підполковника і є офіцером штурмової авіації.

Льотчик захищає українське небо від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Він здійснив сотні вильотів і наблизився до рекорду легендарного українського льотчика Івана Кожедуба", — йдеться у повідомленні.

Іван Кожедуб — український льотчик-ас, який воював на боці СРСР у роки Другої світової війни. Найбільш результативний льотчик-винищувач в авіації союзників (64 перемоги). Мав за плечима 330 бойових вильотів та 120 повітряних боїв. Був тричі нагороджений зіркою Героя СРСР.

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