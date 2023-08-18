UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия предоставит Украине ПВО на $114 млн, самое дорогое – антидроновая защита

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 08:59
Британия предоставит Украине ПВО на $114 млн, самое дорогое – антидроновая защита - Фото
Фото: KONGSBERG

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку в Украину средств противовоздушной обороны на сумму более 90 млн фунтов стерлингов (~$114 млн). Самый большой контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам. Минобороны Британии подписало контракты от имени Международного фонда для Украины, говорится в сообщении ведомства.

Сумма наибольшего контракта составляет около $71 млн, на нее закупят системы борьбы с вражескими беспилотниками, еще два контракта пойдут на обеспечение дополнительных возможностей ПВО, сообщило ведомство.

Договор заключен с норвежской компанией Kongsberg, он предусматривает закупку установленных на транспортных средствах систем противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или выведения из строя БПЛА.

Система CORTEX Typhon разработана для работы всего двумя пользователями, ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности работы, отмечает Минобороны Британии.

Она может работать отдельно или как часть интегрированной сети и использовать набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования для наблюдения.

"У этих систем противовоздушной обороны есть возможности и гибкость для быстрого развертывания либо для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, либо для использования на линии фронта", – сказал глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

  • 10 августа президент Владимир Зеленский сообщил о "результативном" разговоре с представителями Великобритании относительно оборонной поддержки украинских сил.
  • 14 августа пресс-служба норвежской компании Kongsberg сообщила, что государство предоставит Украине систему борьбы с вражескими беспилотниками.
  • 15 августа главнокомандующий Залужный, глава ГУР Буданов и топ-командование ВСУ встретились с начальником Штаба обороны Великобритании и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Читайте также: Украина получит истребители F-16 сразу после обучения летчиков: есть разрешение от США — Reuters

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиявойнапводронывоенная помощьCORTEX Typhonантидроновая защита
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 