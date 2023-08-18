Британия предоставит Украине ПВО на $114 млн, самое дорогое – антидроновая защита

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку в Украину средств противовоздушной обороны на сумму более 90 млн фунтов стерлингов (~$114 млн). Самый большой контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам. Минобороны Британии подписало контракты от имени Международного фонда для Украины, говорится в сообщении ведомства.

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Сумма наибольшего контракта составляет около $71 млн, на нее закупят системы борьбы с вражескими беспилотниками, еще два контракта пойдут на обеспечение дополнительных возможностей ПВО, сообщило ведомство.

Договор заключен с норвежской компанией Kongsberg, он предусматривает закупку установленных на транспортных средствах систем противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или выведения из строя БПЛА.

Система CORTEX Typhon разработана для работы всего двумя пользователями, ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности работы, отмечает Минобороны Британии.

Она может работать отдельно или как часть интегрированной сети и использовать набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования для наблюдения.

"У этих систем противовоздушной обороны есть возможности и гибкость для быстрого развертывания либо для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, либо для использования на линии фронта", – сказал глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

10 августа президент Владимир Зеленский сообщил о "результативном" разговоре с представителями Великобритании относительно оборонной поддержки украинских сил.

14 августа пресс-служба норвежской компании Kongsberg сообщила, что государство предоставит Украине систему борьбы с вражескими беспилотниками.

15 августа главнокомандующий Залужный, глава ГУР Буданов и топ-командование ВСУ встретились с начальником Штаба обороны Великобритании и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

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