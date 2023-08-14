Норвегія передасть ЗСУ системи боротьби з російськими безпілотниками на $71 млн

Норвегія надасть Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками. Про це повідомляє пресслужба норвезької компанії Kongsberg Defense & Aerospace (KONGSBERG), яка займається виробництвом зброї.

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Компанія підписала контракт із Міжнародним фондом для України на постачання систем протидії безпілотним авіаційним системам (C-UAS), які будуть безоплатно передані Україні.

Йдеться про кілька систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру дронів з інструментами, що дозволяють завдати шкоди або іншим чином знешкодити повітряну загрозу. Контракт підписано на суму 56 млн фунтів стерлінгів (близько $71 млн).

Президент оборонної компанії Ейрік Лі заявив, що цей контракт значно розширить можливості ЗСУ.

Наприкінці липня 2023-го Норвегія виділила близько 22 млн євро Європейському фонду миру – кошти підуть на постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2 для ЗСУ.

1 серпня Словаччина передала Україні перші дві з 16 гаубиць Zuzana 2, які сплатили Данія, Норвегія та Німеччина.

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