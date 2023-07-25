RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Норвегія виділила 22 млн євро на запчастини та боєприпаси до танків Leopard 2 для України

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 21:35
Норвегія виділила 22 млн євро на запчастини та боєприпаси до танків Leopard 2 для України - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: ЕРА)

Норвегія надала близько 22 млн євро Європейському фонду миру – кошти підуть на постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2, які використовує Україна на полі бою. Про це повідомили на сайті Європейської ради.

"Реагуючи на потреби України, Норвегія виділила суму саме на постачання боєприпасів і запчастин для танків Leopard 2", – йдеться у повідомленні.

У лютому 2023 року уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати допомогу Україні через Європейський фонд миру. Угоду про передання внеску підписали 25 липня.

Загалом Норвегія вже пожертвувала близько 36,5 млн євро на допомогу Україні у межах фонду, зазначили у Єврораді.

22 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard, куди вже привезли два українських танки. 

  • 10 березня 2023 року під час візиту до Києва міністр оборони Норвегії анонсував передання двох взводів систем ППО NASAMS у співпраці зі США.
  • 12 липня уряд Норвегії вирішив надати Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Читайте також: США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: повний список

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабоєприпасивійськова допомогатанкнорвегіяLeopard 2запчастини
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 