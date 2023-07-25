Норвегія виділила 22 млн євро на запчастини та боєприпаси до танків Leopard 2 для України

Норвегія надала близько 22 млн євро Європейському фонду миру – кошти підуть на постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2, які використовує Україна на полі бою. Про це повідомили на сайті Європейської ради.

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"Реагуючи на потреби України, Норвегія виділила суму саме на постачання боєприпасів і запчастин для танків Leopard 2", – йдеться у повідомленні.

У лютому 2023 року уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати допомогу Україні через Європейський фонд миру. Угоду про передання внеску підписали 25 липня.

Загалом Норвегія вже пожертвувала близько 36,5 млн євро на допомогу Україні у межах фонду, зазначили у Єврораді.

22 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard, куди вже привезли два українських танки.

10 березня 2023 року під час візиту до Києва міністр оборони Норвегії анонсував передання двох взводів систем ППО NASAMS у співпраці зі США.

12 липня уряд Норвегії вирішив надати Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS.

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