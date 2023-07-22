У Польщі запрацював хаб для ремонту Leopard, туди вже привезли українські танки – Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard, куди вже привезли два українських танки.

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"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.

У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.

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