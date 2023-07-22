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У Польщі запрацював хаб для ремонту Leopard, туди вже привезли українські танки – Блащак

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22.07.2023, 22:48
У Польщі запрацював хаб для ремонту Leopard, туди вже привезли українські танки – Блащак - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard, куди вже привезли два українських танки. 

"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.

У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.

Читайте також: Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2

Мілана Головань
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війнаМаріуш БлащакремонтLeopard 2танкПольща
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