У Польщі запрацював хаб для ремонту Leopard, туди вже привезли українські танки – Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard, куди вже привезли два українських танки.
"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.
У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.
Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.
- 12 квітня 2023 року прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пропонує створити у Польщі загальноєвропейський сервісний центр для танків Abrams.
- 13 травня на тлі повідомлень про знищені в Україні танки Leopard 2 міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити постачання танків Leopard 1 для ЗСУ.
- 15 травня Handelsblatt із посиланням на джерела в НАТО повідомило, що Данія та Нідерланди профінансували постачання ще 14 танків Leopard 2 для України.
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