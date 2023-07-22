В Польше заработал хаб для ремонта Leopard, туда уже привезли украинские танки – Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в польском городе Гливице начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard, куда уже привезли два украинских танка.

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"Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar", – написал он.

В апреле 2023 года на очередном Рамштайне Блащак подписал с министром обороны Германии Борисом Писториусом соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в боях с российскими оккупантами.

Тогда Писториус заявил, что сервисный хаб может заработать до конца мая, однако из-за возникших противоречий между Германией и Польшей этот процесс затянулся.

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