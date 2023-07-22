UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше заработал хаб для ремонта Leopard, туда уже привезли украинские танки – Блащак

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 22:48
В Польше заработал хаб для ремонта Leopard, туда уже привезли украинские танки – Блащак - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: ЕРА)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в польском городе Гливице начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard, куда уже привезли два украинских танка.

"Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar", – написал он.

В апреле 2023 года на очередном Рамштайне Блащак подписал с министром обороны Германии Борисом Писториусом соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в боях с российскими оккупантами.

Тогда Писториус заявил, что сервисный хаб может заработать до конца мая, однако из-за возникших противоречий между Германией и Польшей этот процесс затянулся.

Читайте также: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМариуш БлащакремонттанкпольшаLeopard 2
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 