В Польше заработал хаб для ремонта Leopard, туда уже привезли украинские танки – Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в польском городе Гливице начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard, куда уже привезли два украинских танка.
"Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar", – написал он.
В апреле 2023 года на очередном Рамштайне Блащак подписал с министром обороны Германии Борисом Писториусом соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в боях с российскими оккупантами.
Тогда Писториус заявил, что сервисный хаб может заработать до конца мая, однако из-за возникших противоречий между Германией и Польшей этот процесс затянулся.
- 12 апреля 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагает создать в Польше общеевропейский сервисный центр для танков Abrams.
- 13 мая на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.
- 15 мая Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что Дания и Нидерланды профинансировали поставки еще 14 танков Leopard 2 для Украины.
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