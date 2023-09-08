Литва передает ВСУ 1,5 млн патронов

Министерство обороны Литвы сообщило, что страна передала Силам обороны Украины 1,5 миллиона патронов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В сообщении сказано, что "Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов".

Министерство напоминает, что военная поддержка Украины со стороны Литвы уже включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов. Литва также регулярно проводит обучение для военных ВСУ.

Кроме того, Украине "скоро будут переданы системы запуска ракет NASAMS, средства борьбы с дронами, материально-техническое оборудование и другое обеспечение".

23 августа 2023 года президент Литвы объявил, что в сентябре Литва передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

24 августа Литва направила Украине очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро, в который вошли боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.