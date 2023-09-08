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Литва передает ВСУ 1,5 млн патронов

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 18:10
Литва передает ВСУ 1,5 млн патронов - Фото
Флаг Литвы (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Министерство обороны Литвы сообщило, что страна передала Силам обороны Украины 1,5 миллиона патронов.

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В сообщении сказано, что "Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов".

Министерство напоминает, что военная поддержка Украины со стороны Литвы уже включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов. Литва также регулярно проводит обучение для военных ВСУ. 

Кроме того, Украине "скоро будут переданы системы запуска ракет NASAMS, средства борьбы с дронами, материально-техническое оборудование и другое обеспечение". 

  • 23 августа 2023 года президент Литвы объявил, что в сентябре Литва передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.
  • 24 августа Литва направила Украине очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро, в который вошли боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.
Сергей Бережной
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