UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва объявила о новом пакете помощи ВСУ на 41 млн евро в честь Дня независимости

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 16:00
Литва объявила о новом пакете помощи ВСУ на 41 млн евро в честь Дня независимости - Фото
Фото - сайт Міноборони Литви

Литва объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в честь 32-й годовщины независимости. Об этом говорится на сайте Минобороны Литвы.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что его страна посылает очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро. Он содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.

Общая сумма военной поддержки Украины с начала полномасштабной войны уже превысила полмиллиарда евро, сказал Анушаускас.

  • 23 августа президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев.
  • Науседа объявил, что в сентябре Литва передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
литвавоенная помощьдень незавивисимости
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 