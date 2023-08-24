Литва объявила о новом пакете помощи ВСУ на 41 млн евро в честь Дня независимости

Литва объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в честь 32-й годовщины независимости. Об этом говорится на сайте Минобороны Литвы.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что его страна посылает очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро. Он содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.

Общая сумма военной поддержки Украины с начала полномасштабной войны уже превысила полмиллиарда евро, сказал Анушаускас.

23 августа президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев.

Науседа объявил, что в сентябре Литва передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

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