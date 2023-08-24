Литва оголосила про новий пакет допомоги ЗСУ на 41 млн євро на честь Дня незалежності

Литва оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги на честь 32-ї річниці незалежності. Про це йдеться на сайті Міноборони Литви.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна надсилає черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро. Він містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо.

Загальна сума військової підтримки України з початку повномасштабної війни вже перевищила пів мільярда євро, сказав Анушаускас.

23 серпня президенти Литви та Португалії прибули до Києва.

Науседа оголосив, що у вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

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