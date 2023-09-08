Литва передає ЗСУ 1,5 млн набоїв

Міністерство оборони Литви повідомило, що країна передала Силам оборони України 1,5 мільйона набоїв.

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У повідомленні сказано, що "Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні й сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона набоїв".

Міністерство нагадує, що військова підтримка України з боку Литви вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів. Литва також регулярно проводить навчання для військових ЗСУ.

Крім того, Україні "невдовзі будуть передані системи запуску ракет NASAMS, засоби боротьби з дронами, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення".

23 серпня 2023 року президент Литви оголосив, що у вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

24 серпня Литва направила Україні черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро, до якого увійшли боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби.

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