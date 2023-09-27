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Литва передає ВМС України морські станції радіолокації

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 12:18
Литва передає ВМС України морські станції радіолокації - Фото
Фото - Міноборони Литви

ВМС Литви передали Україні комплекти обладнання для радіолокації для морського спостереження, повідомляє Міністерство оборони країни.

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Радарні установки забезпечать спостереження та посилять можливості моніторингу морської ситуації. Техніка була відправлена, з огляду на потреби щодо запиту ВМС України, йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що "для України, яку руйнує розв'язана Росією війна, ці радіолокаційні пристрої важливі не лише для захисту її територіальних вод, а й для безпеки її громадян".

Міністерство нагадує, що Литва не лише регулярно передає ЗСУ військову техніку та обладнання, але також активно навчає військових, забезпечує їх лікування та реабілітацію, готує експертні консультації та виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Литва також розробила довгостроковий план підтримки України та виділила ще 200 млн євро у пакет військової допомоги.

  • 23 серпня 2023 року президент Литви оголосив, що у вересні Вільнюс передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.
  • 24 серпня Литва направила Україні черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро, до якого увійшли боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби.
  • 8 вересня Литва передала Силам оборони України 1,5 млн набоїв.
Сергій Бережний
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