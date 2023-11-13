Глава МИД Германии: Путин рано радуется. Поддержка Украины будет значительно расширена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное. Об этом она сказала на встрече глав МИД Евросоюза, сообщило немецкое издание WELT.

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"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", – сказала Бербок, не вдаваясь в подробности.

Что касается возможных надежд российского диктатора Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Бербок сказала: "Путин слишком рано радуется ввиду драматической ситуации во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать".

Ранее Бербок поддержала намеченное на декабрь решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, заявив, что принятие Украины в блок – это "геостратегическая необходимость".

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