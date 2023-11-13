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Боррель заверил, что усталости от Украины не будет

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 17:30
Боррель заверил, что усталости от Украины не будет - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что со стороны Европы не будет "усталости" от Украины, которая продолжает противостоять вооруженной агрессии РФ. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в котором по видеосвязи принял участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Боррель отметил, что 27 министров иностранных дел ЕС передали совместное послание о поддержке Украины.

"Украина является приоритетом ЕС – мы не будем уставать от наших обязательств. Я работаю, следуя задаче Еврокомиссии, над нашими будущими обязательствами по безопасности", – заявил глава европейской дипломатии.

Кулеба во время участия в Совете министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12-м пакетом санкций против РФ.

  • 11 ноября Боррель заявил, что США, вероятно, сократят военную помощь Украине, и Европа должна быть готова к этому и продолжать оказывать поддержку ВСУ.

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Оксана Житнюк
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военная помощьЖозеп Боррель

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