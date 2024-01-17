Кулеба заявив, що завдання України на 2024 рік — отримати перевагу в повітрі над Росією

Кулеба сказав, що у 2024 році Україна має "скинути Росію з неба", оскільки це вирішальний фактор у війні

Дмитро Кулеба (Фото: скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі. Про це він повідомив під час виступу в Давосі.

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За його словами, 2022 року Україна звільнила 50% території, яку раніше окупувала Росія.

Головним досягненням 2023 року глава відомства назвав витіснення Чорноморського флоту РФ з українських територіальних вод, що дало змогу знову запустити зерновий коридор.

"2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що контролюючий небо визначатиме, коли і як закінчиться війна", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україні потрібні винищувачі F-16, далекобійні ракети, дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

Дипломат нагадав, що Росія є великим противником.

"Якщо все це буде, то ми продовжимо боротися та перемагати. Ворог не спить. Це потребує часу", – резюмував міністр.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня по вересень 2024 року для навчання українських льотчиків.

У той же день Норвегія завершила передавання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

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