Кулеба заявив, що завдання України на 2024 рік — отримати перевагу в повітрі над Росією
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі. Про це він повідомив під час виступу в Давосі.
За його словами, 2022 року Україна звільнила 50% території, яку раніше окупувала Росія.
Головним досягненням 2023 року глава відомства назвав витіснення Чорноморського флоту РФ з українських територіальних вод, що дало змогу знову запустити зерновий коридор.
"2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що контролюючий небо визначатиме, коли і як закінчиться війна", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україні потрібні винищувачі F-16, далекобійні ракети, дрони та засоби радіоелектронної боротьби.
Дипломат нагадав, що Росія є великим противником.
"Якщо все це буде, то ми продовжимо боротися та перемагати. Ворог не спить. Це потребує часу", – резюмував міністр.
- 26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.
- 5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня по вересень 2024 року для навчання українських льотчиків.
- У той же день Норвегія завершила передавання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.
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