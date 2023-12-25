Роспропаганда вже "знищила" F-16 в Україні. ЗСУ: Ще навіть не підготували інфраструктуру

Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію російських пропагандистів про те, що окупанти нібито "знищили" винищувачі F-16 в Україні. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, літаки ще навіть не прибули до України, оскільки підготовка інфраструктури та персоналу їхнього обслуговування не підготовлена.

Він зазначив, що процес підготовки до передачі F-16 продовжується.

"Який сенс доставляти сюди літаки, щоб вони тут стояли під прицілом ворога? для того, щоб завершити процес підготовки, і взагалі всього", – сказав Ігнат.

Військові заявив, що для застосування F-16 потрібні особливі вміння та знання, яким навчають українських інженерів — вони не лише обслуговуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

"Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Авіація вимагає відповідних знань для того, щоб налаштовувати і завдавати їм ударів. Але окупанти вже знайшли у нас літаки у себе в Telegram-каналах і знищують їх по пару штук на день. F-16 скоро на заході вже й не залишиться", – резюмував речник ПС.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни – Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема, далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять хід війни і змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

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