Роспропаганда уже "уничтожила" F-16 в Украине. ВСУ: Еще даже не подготовили инфраструктуру

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" истребители F-16 в Украине. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

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По его словам, самолеты еще даже не прибыли в Украину, так как подготовка инфраструктуры и персонала их обслуживания не подготовлена.

Он отметил, что процесс подготовки к передачи F-16 продолжается.

"Какой смысл доставлять сюда самолеты, чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово: инфраструктура, летчики, проходящие сейчас обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав. Это одно из основного, что нужно для того, чтобы завершить процесс подготовки, и вообще всего", — сказал Игнат.

Военные заявил, что для применения F-16 нужны особые умения и знания, которым обучают украинских инженеров — они будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением.

"Мы же самолет берем, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Авиация требует соответствующих знаний, для того чтобы настраивать и наносить им удары. Но оккупанты уже нашли у нас самолеты у себя в Telegram-каналах и уничтожают их по пару штук в день. F-16 скоро на западе уже и не останется", — резюмировал спикер ВС.

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, дальнобойные системы.

Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

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