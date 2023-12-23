ISW написал, что F-16 прибудут в Украину "до конца года". Воздушные силы отреагировали
Американский институт изучения войны (ISW) написал, что Силы обороны могут получить первые истребители F-16 уже до конца 2023 года. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал это спекуляцией.
В свежей сводке ISW аналитики предположили, что Украина, скорее всего, получит первую партию F-16 до Нового года.
Институт упомянул заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что его правительство подготовит первые 18 истребителей для доставки в Украину.
"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, в недавнем стратегическом документе Министерства обороны Эстонии говорится, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже взяли на себя обязательство передать F-16 Украине до конца года", — заявили обозреватели.
В комментарии LIGA.net Игнат опроверг эту информацию, назвав ее спекулятивной.
- 10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности, дальнобойные системы.
- Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.
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