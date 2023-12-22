Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 самолетов F-16 – Зеленский

Об этом Зеленский сообщил после разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте

Владимир Зеленский (Фото: Twitter)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 истребителей F-16. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).

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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине", – написал он.

Глава государства также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления Украине долгосрочной помощи ЕС в 50 млрд евро.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны.

"Мы договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7. Также обсудили следующую встречу советников по "формуле мира" и усилиям по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", – написал президент.

Нидерландский премьер в свою очередь добавил, что поставки F-16 являются одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины.

Он добавил: кроме разрешения на экспорт, для того, чтобы поставки могли состояться, необходимо также выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

"Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", – резюмировал Рютте.

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности, дальнобойные системы.

Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

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