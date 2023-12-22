Нідерланди готують до передання Україні перші 18 літаків F-16 – Зеленський

Про це Зеленський повідомив після розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте

Володимир Зеленський (Фото: Twitter)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16. Відповідний допис глава держави опублікував у X (Twitter).

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"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", – написав він.

Глава держави також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС у 50 млрд євро.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.

"Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо "формули миру" та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", – написав президент.

Нідерландський прем'єр своєю чергою додав, що постачання F-16 є одним із найважливіших елементів угод про військову підтримку України.

Він додав: крім дозволу на експорт, для того, щоб постачання могло відбутися, необхідно також виконати низку інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури.

"Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної їй для відповіді на російську агресію, що триває", — резюмував Рютте.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема, далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять хід війни і змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

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