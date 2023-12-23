ISW написав, що F-16 прибудуть до України "до кінця року". Повітряні сили відреагували

Ігнат назвав подібну інформацію спекулятивною. Раніше ISW припустив, що перша партія F-16 може прибути до України вже до Нового року

Винищувач F-16 (Фото: EPA/OLE BERG-RUSTEN)

Американський інститут вивчення війни (ISW) написав, що Сили оборони можуть отримати перші винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат назвав це спекуляцією.

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У свіжому зведенні ISW аналітики припустили, що Україна, швидше за все, отримає першу партію F-16 до Нового року.

Інститут згадав заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, що його уряд підготує перші 18 винищувачів для доставлення в Україну.

"Хоча Рютте не підтвердив терміни постачання F-16, у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії йдеться, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати F-16 Україні до кінця року", – заявили оглядачі.

У коментарі LIGA.net Ігнат спростував цю інформацію, назвавши її спекулятивною.

10 листопада в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни – Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять хід війни та змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

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