Після 40 років експлуатації в Данії приземлилися навчальні F-16 для ЗСУ – фото

У Збройних силах Норвегії відзвітували про прибуття винищувачів F-16, на яких українські льотчики проходитимуть навчання

Норвезький винищувач F-16 (Фото: Збройні сили Норвегії)

Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків. У Збройних силах країни вважають це важливим кроком у постійній підтримці України, написала пресслужба у X (колишній Twitter).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Норвезькі винищувачі F-16 приземлилися в Данії, що стало важливим кроком у нашій постійній підтримці України", – йдеться в повідомленні.

Також норвезькі Збройні сили наголосили, що після 40 років експлуатації ці літаки тренуватимуть українських військовослужбовців, "посилюючи відданість справі оборони України".

Читайте також: Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботи

Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Грам заявляв, що країна відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва, адже норвезькі Військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на нову модель F-35.

Фото: Збройні сили Норвегії

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

Читайте також: Коли тепер очікувати на американську допомогу?