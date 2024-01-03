F-16 для ЗСУ. Норвегія відправить два винищувачі до Данії для навчання українських льотчиків
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських пілотів користуванню літаком американського виробництва. Про це повідомило агентство Reuters, цитуючи міністра оборони Норвегії Бйорна Грама.
За словами Грама, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських льотчиків.
Також він зауважив, що норвезькі Військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на нову модель F-35.
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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня 2023 року оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від 5 до 10 літаків.
26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилась керувати винищувачами F-16. У Міноборони країни-союзника заявили, що вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.
- 10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні системи.
- Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять перебіг війни, та змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.
- 20 грудня у Міністерстві оборони Франції заявили, що у 2024 році країна розпочне підготовку українських льотчиків на винищувачах західного зразка.
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