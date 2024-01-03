F-16 для ЗСУ. Норвегія відправить два винищувачі до Данії для навчання українських льотчиків

Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських льотчиків на винищувачах F-16

F-16 (Фото: EPA)

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських пілотів користуванню літаком американського виробництва. Про це повідомило агентство Reuters, цитуючи міністра оборони Норвегії Бйорна Грама.

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За словами Грама, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських льотчиків.

Також він зауважив, що норвезькі Військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на нову модель F-35.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня 2023 року оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від 5 до 10 літаків.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилась керувати винищувачами F-16. У Міноборони країни-союзника заявили, що вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

ДОВІДКА F-35 – це літак американського виробництва, що входить в лінійку винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, в основні функції якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна особа. F-35 – це літак американського виробництва, що входить в лінійку винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, в основні функції якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна особа.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять перебіг війни, та змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

20 грудня у Міністерстві оборони Франції заявили, що у 2024 році країна розпочне підготовку українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

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