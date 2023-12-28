ЗСУ про фейк щодо F-16: На Заході завжди пишуть слово "ймовірно". А наші ЗМІ підхоплюють

Ігнат заявив, що західні медіа збирають факти і роблять свої припущення без реальних підтверджень

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українські медіа не транслювати матеріали західних видань, які публікують припущення без реальних фактів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Коментуючи замітку Newsweek про нібито "прибуття F-16" в Україну, Ігнат заявив, що європейські та американські медіа збирають офіційну інформацію, розкривають деякі деталі та роблять висновки зі словом "ймовірно".

"За це їм ніхто не дасть по голові. Наші ЗМІ зазвичай не перевіряють інформацію. Newsweek взяли всі факти щодо F-16 і припустили, що якщо була розмова про передачу F-16, то зробимо висновок, що винищувачі можуть бути в Україні. Зрозуміло, що для наших медіа та Telegram-каналів це привід для хайпу", — сказав військовий.

Раніше у коментарі LIGA.net Ігнат спростував інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну.

22 грудня командувач ПС заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники. Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

Увечері 24 грудня українські захисники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 на Донеччині, а ще винищувач Су-30СМ над Чорним морем. На тлі цих успішних поразок у соцмережах почали з'являтися спекуляції, нібито російські літаки були знищені з F-16.

25 грудня спікер ПС спростував інформацію російських пропагандистів про те, що окупанти нібито "знищили" F-16 в Україні. За його словами, літаки ще навіть не прибули в Україну, оскільки інфраструктура та персонал для їх обслуговування не підготовлені.

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