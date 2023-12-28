ВСУ о фейке насчет F-16: На Западе всегда пишут слово "вероятно". А наши СМИ подхватывают

Игнат заявил, что западные медиа собирают факты и делают свои предположения без реальных подтверждений

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинские медиа не транслировать материалы западных изданий, которые публикуют предположения без реальных фактов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Комментируя заметку Newsweek о якобы "прибытии F-16" в Украину, Игнат заявил, что европейские и американские медиа собирают официальную информацию, раскрывают некоторые детали и делают выводы со словом "вероятно".

"За это им никто не даст по голове. Наши СМИ обычно не проверяют информацию. Newsweek взяли все факты насчет F-16 и предположили, что если был разговор о передаче F-16, то давайте сделаем вывод, что истребители могут быть в Украине. Понятно, что для наших медиа и Telegram-каналов это повод для хайпа", — сказал военный.

Ранее в комментарии LIGA.net Игнат опроверг информацию о прибытии истребителей F-16 в Украину.

22 декабря командующий ВС заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика. Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Вечером 24 декабря украинские защитники уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 в Донецкой области, а еще истребитель Су-30СМ над Черным морем. На фоне этих успешных поражений в соцсетях начали появляться спекуляции, якобы российские самолеты были уничтожены с F-16.

25 декабря спикер ВС опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" F-16 в Украине. По его словам, самолеты еще даже не прибыли в Украину, поскольку инфраструктура и персонал для их обслуживания не подготовлены.

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