Newsweek заявило, что Украина могла получить первый F-16. В Воздушных силах опровергли
Американское издание Newsweek со ссылкой на анонимный источник в США заявило, что Украина, вероятно, получила первый из обещанных истребителей F-16 от партнеров. В комментарии LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию.
Такое заявление издание сделало на фоне уничтожения украинскими защитниками российских самолетов в последние дни.
Кроме Newsweek о прибытии F-16 в Украину уже заявляли российские пропагандистские ресурсы. Между прочим, некоторые из них успели отчитаться об "уничтожении" самолетов, до сих пор не прибывших в Украину.
"Источник в США (вероятно, речь идет об источнике среди чиновников - Ред.) сообщил Newsweek в среду, что, скорее всего, Украина действительно получила первый из обещанных F-16", - пишет Newsweek.
Впрочем, спикер Воздушных сил опроверг такое заявление издания.
Новость дополняется...
- 25 декабря Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" F-16 в Украине. По его словам, самолеты еще даже не прибыли в Украину, поскольку инфраструктура и персонал для их обслуживания не подготовлены.