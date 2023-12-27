Newsweek заявило, что Украина могла получить первый F-16. В Воздушных силах опровергли

Издание ссылается на анонимный источник из США, впрочем, этих самолетов еще нет в Украине

Истребитель F-16 (Фото: Wikipedia)

Американское издание Newsweek со ссылкой на анонимный источник в США заявило, что Украина, вероятно, получила первый из обещанных истребителей F-16 от партнеров. В комментарии LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию.

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Такое заявление издание сделало на фоне уничтожения украинскими защитниками российских самолетов в последние дни.

Кроме Newsweek о прибытии F-16 в Украину уже заявляли российские пропагандистские ресурсы. Между прочим, некоторые из них успели отчитаться об "уничтожении" самолетов, до сих пор не прибывших в Украину.

"Источник в США (вероятно, речь идет об источнике среди чиновников - Ред.) сообщил Newsweek в среду, что, скорее всего, Украина действительно получила первый из обещанных F-16", - пишет Newsweek.

Впрочем, спикер Воздушных сил опроверг такое заявление издания.

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