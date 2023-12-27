Newsweek заявило, що Україна могла отримати перший F-16. У Повітряних силах спростували
Американське видання Newsweek з посиланням на анонімне джерело у США заявило, що Україна, ймовірно, отримала перший з обіцяних винищувачів F-16 від партнерів. У коментарі LIGA.net речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію.
Таку заяву видання зробило на тлі знищення українськими захисниками російських літаків в останні дні.
Окрім Newsweek про буцімто прибуття F-16 до України вже заявляли російські пропагандистські ресурси. Між іншим, деякі з них встигли відзвітувати про "знищення" літаків, які досі не прибули в Україну.
"Джерело в США (ймовірно, йдеться про джерело серед посадовців - Ред.) повідомило Newsweek у середу, що, скоріш за все, Україна дійсно отримала перший з обіцяних F-16", - пише Newsweek.
Утім, речник Повітряних сил спростував таку заяву видання.
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- 25 грудня Ігнат спростував інформацію російських пропагандистів про те, що окупанти нібито "знищили" F-16 в Україні. За його словами, літаки ще навіть не прибули до України, оскільки інфраструктура та персонал до їхнього обслуговування не підготовлені.