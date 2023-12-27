Newsweek заявило, що Україна могла отримати перший F-16. У Повітряних силах спростували

Видання посилається на анонімне джерело зі США, утім, цих літаків ще немає в Україні

Винищувач F-16 (Фото: Wikipedia)

Американське видання Newsweek з посиланням на анонімне джерело у США заявило, що Україна, ймовірно, отримала перший з обіцяних винищувачів F-16 від партнерів. У коментарі LIGA.net речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

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Таку заяву видання зробило на тлі знищення українськими захисниками російських літаків в останні дні.

Окрім Newsweek про буцімто прибуття F-16 до України вже заявляли російські пропагандистські ресурси. Між іншим, деякі з них встигли відзвітувати про "знищення" літаків, які досі не прибули в Україну.

"Джерело в США (ймовірно, йдеться про джерело серед посадовців - Ред.) повідомило Newsweek у середу, що, скоріш за все, Україна дійсно отримала перший з обіцяних F-16", - пише Newsweek.

Утім, речник Повітряних сил спростував таку заяву видання.

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