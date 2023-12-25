ЗСУ розкрили деталі знищення Су-30СМ та Су-34. Є наслідки атаки БпЛА в областях — зведення

Винищувач Су-30СМ (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони знищили 28 дронів-камікадзе Shahed-136, дві авіаційні ракети та два винищувачі. Про це повідомили у зведенні командування Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 31 безпілотник із районів мису Чауда та Балаклави у тимчасово окупованому Криму, протиповітряна оборона знищувала дрони в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Під час атаки росіяни запустили керовану авіаційну ракету Х-59 у Запорізькій області та протирадіолокаційну ракету Х-31П із Чорного моря, обидві були знищені.

Також зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 на Донеччині, а ще винищувач Су-30СМ над Чорним морем.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що у Павлоградському районі уламки безпілотника пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

У Дніпровському районі уламки впали на підприємство, що не працює, спалахнула одноповерхова будівля, пожежу рятувальники ліквідували.

Сили оборони півдня України заявили, що уламки "шахеда" пошкодили технічне приміщення в припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі пошкоджено адміністративну будівлю, що не працює, та складське приміщення законсервованого об'єкта. Пожежу оперативно загасили, постраждалих немає.

У Херсонській області є приліт, спалахнули склади, пожежа вже загашена.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.

У ніч проти 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.

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