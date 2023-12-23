Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. ППО знищила дев'ять цілей

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять безпілотників ворога у Хмельницькій та Одеській областях

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 увечері 22 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що з 18:00 22 грудня до півночі 23 грудня ворог запускав безпілотники з районів тимчасово окупованої Балаклави в Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Загалом було випущено дев'ять "шахедів", усі цілі знищила протиповітряна оборона.

Бойова робота велася в Одеській та Хмельницькій областях.

На Одещині, зазвичай, росіяни атакують припортову інфраструктуру, а на Хмельниччині — військовий аеродром у Старокостянтинові.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

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