Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО уничтожила девять целей

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников врага в Хмельницкой и Одесской областях

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 вечером 22 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что с 18:00 22 декабря до полуночи 23 декабря враг запускал беспилотники из районов временно оккупированной Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Всего было выпущено девять "шахедов", все цели уничтожила противовоздушная оборона.

Боевая работа велась в Одесской и Хмельницкой областях.

В Одесской области, как правило, россияне атакуют припортовую инфраструктуру, а в Хмельницкой — военный аэродром в Староконстантинове.

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Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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