Налет "шахедов": в Киеве обломки упали на многоэтажный дом, был пожар на 26 этаже

В Киеве 21 декабря в 23:05 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы налета дронов-камикадзе.

Повреждения многоэтажки в Соломенском районе после атаки дронов (Фото - Оперативний ЗСУ)

В Киеве 21 декабря в 23:05 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы налета дронов-камикадзе.

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Примерно в 23:35 в городе был слышен громкий звук, похожий на взрыв.

Сразу после этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях.

В 23:47 мэр сообщил, что спасатели выехали по сообщению о попадании в жилой дом в Соломенском районе (ранее он же сообщил о Голосеевском районе, однако потом исправил сообщение).

В 23:54 он сообщил, что из-за попадания в жилой дом начался пожар на верхних этажах. Работают спасательные службы.

Как написал глава КГВА Сергей Попко, пожар начался из-за падения на здание обломков. На верхних этажах здания открытое пламя. Работает ГСЧС.

В КГВА показали фото с последствиями падения обломков.

Фото – КМВА (Київська міська військова адміністрація)

В 00:12 Кличко сообщил, что спасатели проверяют информацию о падении обломков БПЛА на частній жилой дом в Дарницком районе.

Один пострадавший госпитализирован в Соломенском районе, пишет мэр. Еще одному оказали помощь на месте.

КГВА в 00:15: Кроме Соломенского района, предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

По данным ГСЧС, обломками поврежден 26 этаж дома в Соломенском районе, возник пожар. Выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома. Информация о пострадавших уточняется.

КГВА в 00:34: Пожар в многоэтажке в Соломенском районе ликвидирован. Есть разрушения между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратился один человек.

В Голосеевском районе обломок попал в многоэтажку. Потерпевших нет.

В Дарницком районе обломки упали на частный жилой дом. Данные о пострадавших и разрушениях устанавливается.

По данным КГГА, в Дарницком районе из-за падения обломков загорелся недостроенный частный дом. Работают пожарные.

Фото пострадавшей многоэтажки в Соломенском районе опубликовал Оперативний ЗСУ.

Фото – Оперативний ЗСУ

Новость дополняется

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили силы ПВО.

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