Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО збила десятки цілей, є приліт

Безпілотники запускалися з трьох напрямків, протиповітряна оборона працювала у 12 областях

Знищення "шахеда" (Фото: KorsunskySergiy/X)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 21 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що ворог запускав "шахеди" з районів мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та Курська.

Загалом зафіксовано пуски 35 безпілотників, які атакували хвилями у різний час – з 20:00 до 03:30.

Сили протиповітряної оборони збили 34 дрони, працювали мобільні вогневі групи, зенітники та винищувальна авіація.

БПЛА збивали у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких були знищені протиповітряною обороною.

У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Були пуски й у ніч проти 19 грудня.

Читайте також: ЗСУ: Росія має достатньо дронів для щоденних атак. Накопичує "Іскандери" та крилаті ракети