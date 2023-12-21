Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила десятки целей, есть прилет

Беспилотники запускались с трех направлений, противовоздушная оборона работала в 12 областях

Уничтожение "шахеда" (Фото: KorsunskySergiy/X)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запускал "шахеды" из районов мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курска.

Всего зафиксировано пуски 35 беспилотников, которые атаковали волнами в разное время — с 20:00 до 03:30.

Силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона, работали мобильные огневые группы, зенитчики и истребительная авиация.

БПЛА сбивали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.



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