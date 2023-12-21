Наліт "шахедів": у Києві уламки впали на багатоповерховий будинок, була пожежа на 26 поверсі

У Києві 21 грудня о 23:05 було оголошено повітряну тривогу через загрозу нальоту дронів-камікадзе.

Пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі після атаки дронів (Фото - Оперативний ЗСУ)

У Києві 21 грудня о 23:05 було оголошено повітряну тривогу через загрозу нальоту дронів-камікадзе.

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Приблизно о 23:35 у місті було чути гучний звук, схожий на вибух.

Одразу після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО та закликав городян залишатися у укриттях.

О 23:47 мер повідомив, що рятувальники виїхали за повідомленням про потрапляння до житлового будинку в Солом'янському районі (раніше він же повідомив про Голосіївський район, проте потім виправив повідомлення).

О 23:54 він повідомив, що через влучання по житловому будинку розпочалася пожежа на верхніх поверхах. Працюють рятувальні служби.

Як написав голова КМВА Сергій Попко, пожежа розпочалася через падіння на будівлю уламків. На верхніх поверхах будівлі відкрите полум'я. Працює ДСНС.

У КМВА показали фото із наслідками падіння уламків.

Фото – КМВА (Київська міська військова адміністрація)

О 00:12 Кличко повідомив, що рятувальники перевіряють інформацію щодо падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі.

Один постраждалий госпіталізований у Солом'янському районі, пише мер. Ще одному надали допомогу на місці.

КМВА о 00:15: Окрім Солом'янського району, попередньо зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Дарницькому районах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За даними ДСНС, уламками пошкоджено 26 поверх будинку в Солом'янському районі, виникла пожежа. Вибиті вікна у кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

КГВА о 00:34: Пожежу у багатоповерхівці у Солом'янському районі ліквідовано. Є руйнування між 24 та 25 поверхами. За медичною допомогою звернулася одна людина.

У Голосіївському районі уламок влучив у багатоповерхівку. Потерпілих нема.

У Дарницькому районі уламки впали на приватний житловий будинок. Дані про постраждалих та руйнування встановлюються.

За даними КМДА, у Дарницькому районі через падіння уламків спалахнув недобудований приватний будинок. Працюють пожежники.

Фото постраждалої багатоповерхівки у Солом'янському районі опублікував Оперативний ЗСУ.

Фото – Оперативний ЗСУ

Те ж джерело публікує фотографії з наслідками влучення по недобудованому приватному будинку у Дарницькому районі.

Фото – Оперативний ЗСУ

Фото – Оперативний ЗСУ

Як повідомляє Оперативний ЗСУ, пожежа в багатоповерхівці в Солом'янському районі була на 24 поверсі і була погашена до приїзду рятувальників. У трьох квартирах на поверхах 24-26 частково зруйновано стіни, ще у трьох квартирах вибито вікна.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили сили ППО.

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