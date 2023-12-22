Появились новые фото последствий прилета дрона Shahed-136 по многоэтажке в Киеве: детали

Спасатели показали фото последствий удара дроном-камикадзе Shahed-136 по высотке в Соломенском районе

Последствия прилета в Киеве (Фото: ГСЧС)

Появились снимки последствий атаки российских оккупантов на Киев, при которой дроны-камикадзе Shahed-136 прилетел в многоэтажку в Соломенском районе. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели заявляют, что в Соломенском районе в результате атаки начался пожар на 24 этаже жилого дома, его ликвидировали до прибытия подразделений ГСЧС. В трех квартирах частично разрушены стены на 24-26 этажах, еще в трех выбиты окна.

Пострадали двое людей, один из них госпитализирован.

В Дарницком районе загорелась комната на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома, его потушили. Без раненых.

На местах работают 10 единиц техники, а также 43 спасателя.

Ранее стало известно, что противовоздушная оборона сбила 24 дрона из 28. На верхних этажах пострадавшего дома в Соломенском районе была квартира ведущего национального телемарафона Андрея Ковальского. По его словам, он и его семья не пострадали.

Налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры – фото.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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