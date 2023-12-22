Атака на Киев — Россия запустила по Украине 28 "шахедов", зафиксировано четыре прилета

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что из 28 запущенных беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили 24 цели.

Ранее стало известно о прилете в жилую многоэтажку в Киеве. Два человека пострадали, у них ушибы мягких тканей с резаными ранами, один из них госпитализирован.

На верхних этажах пострадавшего дома в Соломенском районе была квартира ведущего национального телемарафона Андрея Ковальского. По его словам, он и его семья не пострадали.

Налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры – фото.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили силы ПВО.

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