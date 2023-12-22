Атака на Київ — Росія запустила по Україні 28 "шахедів", зафіксовано чотири прильоти

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 22 грудня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що із 28 запущених безпілотників сили протиповітряної оборони знищили 24 цілі.

Раніше стало відомо про приліт у житлову багатоповерхівку у Києві. Двоє людей постраждали, у них забиті м'які тканини з різаними ранами, один з них госпіталізований.

На верхніх поверхах постраждалого будинку у Солом'янському районі була квартира ведучого національного телемарафону Андрія Ковальського. За його словами, він та його родина не постраждали.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили сили ППО.

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