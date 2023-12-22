Киев. Из-за атаки "шахедов" есть разрушения, без квартиры остался ведущий телемарафона

В результате атаки дронов на столицу без квартиры остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский

Дом в Соломенском районе (Фото: КГВА)

Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 декабря. Есть разрушения в Соломенском и Дарницком районах. Об этом сообщили в сводке Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам начальника КГВА Сергея Попко, это был третий налет беспилотников на столицу за последние шесть дней.

Он отметил, что россияне хотели поразить инфраструктуру и жилые дома.

В Соломенском районе один из дронов попал в многоэтажный жилой дом, возник пожар на верхних этажах, в трех квартирах частично разрушены стены, еще в трех выбиты окна.

Предварительно, два человека пострадали, у них ушибы мягких тканей с резаными ранами, один из них госпитализирован.

В Дарницком районе из-за падения обломков загорелся двухэтажный частный дом, пострадавших нет. В Голосеевском районе также упали осколки, без разрушений и пострадавших.

На верхних этажах пострадавшей многоэтажки в Соломенском районе была квартира ведущего национального телемарафона Андрея Ковальского. По его словам, он и его семья не пострадали.

Налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры – фото.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили силы ПВО.

Читайте также: За время большой войны РФ выпустила по Украине 3700 "шахедов" и вдвое больше ракет – ВСУ