ВСУ раскрыли детали уничтожения Су-30СМ и Су-34. Есть последствия атаки БпЛА в областях

Истребитель Су-30СМ (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны уничтожили 28 дронов-камикадзе Shahed-136, две авиационные ракеты и два истребителя. Об этом сообщили в сводке командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил 31 беспилотник из районов мыса Чауда и Балаклавы во временно оккупированном Крыму, противовоздушная оборона уничтожала дроны в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Во время атаки россияне запустили управляемую авиационную ракету Х-59 в Запорожской области и противорадиолокационную ракету Х-31П из Черного моря, обе были уничтожены.

Также зенитчики уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 в Донецкой области, а еще истребитель Су-30СМ над Черным морем.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в Павлоградском районе обломки беспилотника повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

В Днепровском районе осколки упали на неработающее предприятие, загорелось одноэтажное здание, пожар спасатели ликвидировали.

Силы обороны юга Украины заявили, что обломки "шахеда" повредили техническое помещение в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе повреждены неработающее административное здание и складское помещение законсервированного объекта. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

В Херсонской области есть прилет, загорелись склады, пожар уже потушен.

Россия в последнее время атакует Украину из воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.

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