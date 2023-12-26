F-16 для ВСУ: Группа летчиков закончила подготовку в Великобритании – отправляются в Данию
Еще десять летчиков из Украины останутся в Британии, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, говорят в ведомстве.
Эта программа имеет цель предоставить летчикам навыки, которые необходимы для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, и приблизить их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.
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Военные проходят практику на самолетах Grob Tutor, изучают управление, полеты по приборам, навигацию на средних и малых высотах, строевые полеты и тому подобное, отметили в Минобороны.
Британский министр обороны Грант Шаппс отметил, что обучение у "ведущих мировых ВВС является значительным шагом вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советских времен".
В августе в Великобритании приступили к обучению летного мастерства и английского языка в рамках вклада страны в международную Коалицию по усилению военно-воздушных сил Украины.
- 10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в том числе дальнобойные системы.
- Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны, и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.
- 20 декабря в Министерстве обороны Франции заявили, что в 2024 году страна приступит к подготовке украинских летчиков на истребителях западного образца.
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