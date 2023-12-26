F-16 для ВСУ: Группа летчиков закончила подготовку в Великобритании – отправляются в Данию

Шестеро украинских летчиков закончили начальную учебную программу в Великобритании, которая направлена на подготовку к управлению истребителями F-16

F-16 (Фото: EPA, Robert Ghement)

Первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16. В Минобороны страны-союзника заявили , что сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Еще десять летчиков из Украины останутся в Британии, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, говорят в ведомстве.

Эта программа имеет цель предоставить летчикам навыки, которые необходимы для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, и приблизить их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.

Читайте также: ISW написал, что F-16 прибудут в Украину "до конца года". Воздушные силы отреагировали

Военные проходят практику на самолетах Grob Tutor, изучают управление, полеты по приборам, навигацию на средних и малых высотах, строевые полеты и тому подобное, отметили в Минобороны.

Grob Tutor (Фото: Royal Air Force)

Британский министр обороны Грант Шаппс отметил, что обучение у "ведущих мировых ВВС является значительным шагом вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советских времен".

В августе в Великобритании приступили к обучению летного мастерства и английского языка в рамках вклада страны в международную Коалицию по усилению военно-воздушных сил Украины.

СПРАВКА. Grob Tutor – самолет авиации общего назначения с неподвижным крылом, используемый преимущественно для летной подготовки. Его разработала немецкая компания Grob Aircraft. Grob Tutor – самолет авиации общего назначения с неподвижным крылом, используемый преимущественно для летной подготовки. Его разработала немецкая компания Grob Aircraft.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в том числе дальнобойные системы.

Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны, и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

20 декабря в Министерстве обороны Франции заявили, что в 2024 году страна приступит к подготовке украинских летчиков на истребителях западного образца.

Читайте также: Роспропаганда уже "уничтожила" F-16 в Украине. ВСУ: Еще даже не подготовили инфраструктуру