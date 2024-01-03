F-16 для ВСУ. Норвегия отправит два истребителя в Данию для обучения украинских летчиков

Норвегия уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских лётчиков на истребителях F-16

F-16 (Фото: EPA)

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских пилотов пользоваться самолетом американского производства. Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя министра обороны Норвегии Бьорна Грама.

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По словам Грама, Норвегия уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских летчиков.

Также он отметил, что норвежские Военно-воздушные силы заменили свои самолеты F-16 на новую модель F-35.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа 2023 года объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16. По данным норвежского издания NRK, Норвегия может передать от 5 до 10 самолетов.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16. В Минобороны страны-союзника заявили, что они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

СПРАВКА F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, что будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, что будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в том числе дальнобойные системы.

Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны, причем весьма серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

20 декабря в Министерстве обороны Франции заявили, что в 2024 году страна приступит к подготовке украинских летчиков на истребителях западного образца.

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