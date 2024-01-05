После 40 лет эксплуатации в Дании приземлились учебные F-16 для ВСУ – фото

В Вооруженных силах Норвегии отчитались о прибытии истребителей F-16, на которых украинские летчики будут проходить обучение

Норвежский истребитель F-16 (Фото: Вооруженные силы Норвегии)

Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков. В Вооруженных силах страны считают это важным шагом в постоянной поддержке Украины, написала пресс-служба в X (бывший Twitter).

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"Норвежские истребители F-16 приземлились в Дании, что стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины", – говорится в сообщении.

Также норвежские Вооруженные силы подчеркнули, что после 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, "усиливая приверженность делу обороны Украины".

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Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Грам заявлял, что страна отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы способствовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства, ведь норвежские Военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на новую модель F-35.

Фото: Вооруженные силы Норвегии

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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