RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботи

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 17:17
Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботи - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Генерал-лейтенант говорив про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання:

1. "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;
2. Масштабування.

Читайте також: На Заході кажуть, що F-16 не змінять перебігу війни. ЗСУ не погодилися і пояснили чому

Основні напрями роботи:

→ підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіабаз);
→ всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з системою ППО;
→ відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
→ підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
→ міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів", – написав Павлюк.

Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч.

  • 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не йдеться).
  • 30 жовтня прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів".
  • 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.
  • 10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Читайте також: Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 на території Росії

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавіаціявинищувачОлександр ПавлюкавіабазааеродромF-16

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 