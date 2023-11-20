Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботи

При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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Генерал-лейтенант говорив про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання:

1. "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;

2. Масштабування.

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Основні напрями роботи:

→ підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіабаз);

→ всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з системою ППО;

→ відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

→ підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

→ міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів", – написав Павлюк.

Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не йдеться).

30 жовтня прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів".

7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

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