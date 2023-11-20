Минобороны разработало программу интеграции F-16 в ВСУ: направления работы

При Министерстве обороны создали спецструктуру для организации всесторонней интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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Генерал-лейтенант говорил о концепции интеграции на конференции в Копенгагене, где отметил, что программа будет иметь два этапа развертывания:

1. "Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года;

2. Масштабирование.

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Основные направления работы:

→ поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиабаз);

→ всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;

→ отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала;

→ поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;

→ международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасностные и административные функции.

"Развитие возможностей тактической авиации Воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад – один из наших ключевых приоритетов", – написал Павлюк.

По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не говорится).

30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в течение двух недель". 7 ноября пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов перебросили в Румынию.

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 в воздухе.

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