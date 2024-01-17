Кулеба заявил, что задача Украины на 2024 год — получить превосходство в воздухе над РФ

Кулеба сказал, что в 2024 году Украина должна "сбросить Россию с неба", так как это решающий фактор в войне

Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна завоевать превосходство в воздухе. Об этом он сообщил во время выступления в Давосе.

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По его словам, в 2022 году Украина освободила 50% территории, которую ранее оккупировала Россия.

Главным достижением 2023 года глава ведомства назвал вытеснение Черноморского флота РФ из украинских территориальных вод, что позволило снова запустить зерновой коридор.

"2024 год должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что контролирующий небо будет определять, когда и как закончится война", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украине нужны истребители F-16, дальнобойные ракеты, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Дипломат напомнил, что Россия является крупным противником.

"Если все это будет, то мы продолжим бороться и побеждать. Враг не спит. Это требует времени", — резюмировал министр.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

В тот же день Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских лётчиков.

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