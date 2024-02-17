Президент Чехии: Мы ищем боеприпасы для ВСУ по всему миру, сейчас нашли 800 000
Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Об этом он сказал на "Украинском ланче" в Мюнхене.
Он подчеркнул, что, несмотря на ошибки РФ в начале полномасштабной войны, россияне извлекли много уроков и стали лучше понимать тактику украинских сил. Также в РФ перешли к большему производству оружия и патронов.
Павел заявил, что нужно обеспечить предоставление Украине оружия и боеприпасов "из всех возможных источников".
"Приведу пример своей страны. Мы сейчас ищем оборудование и боеприпасы по всему миру, мы работаем с партнерами из НАТО. Хочу сказать о Дании, Нидерландах и Канаде – мы с ними договорились таким образом, чтобы мы могли объединить и ресурсы, и ноу-хау, чтобы предоставить Украине оборудование из третьих стран", – сказал Павел.
Он отметил, что первоначально оборудование может быть передислоцировано в Чехию для переоснащения и последующей отправки в Украину.
Что касается боеприпасов, Павел сказал: "Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить через несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии , Швеции и прочим".
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- 7 февраля Боррель заявил , что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.
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