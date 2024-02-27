Нидерланды выделяют более 100 млн евро для закупки артснарядов для Украины из-за границы
Нидерланды выделят более 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов, которые Чехия нашла для Украины. Об этом премьер страны Марк Рютте заявил на своей странице в X.
"Прежде всего важно, чтобы мы выполнили то, что обещали. И посмотрите, что еще мы можем. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 млн евро на чешскую инициативу по быстрому доставлению сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину", – написал он.
Кроме того, Рютте анонсировал заключение договора безопасности с Украиной, чтобы поддерживать его в течение 10 следующих лет.
"Мы знаем, что Путин готовится к длительной войне. Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне", – сказал Рютте.
29 января Нидерланды выделили 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
- 17 февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел источники поставок боеприпасов для Украины из-за границы. "Это можно сделать через несколько недель, но нужно финансирование", – сказал он.
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