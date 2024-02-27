Нидерланды выделяют более 100 млн евро для закупки артснарядов для Украины из-за границы

С инициативой закупить снаряды для Украины из-за границы выступил президент Чехии Петр Павел. Для этого, сказал он, нужно финансирование

Марк Рютте (Фото: ОП)

Нидерланды выделят более 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов, которые Чехия нашла для Украины. Об этом премьер страны Марк Рютте заявил на своей странице в X.

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"Прежде всего важно, чтобы мы выполнили то, что обещали. И посмотрите, что еще мы можем. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 млн евро на чешскую инициативу по быстрому доставлению сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину", – написал он.

Кроме того, Рютте анонсировал заключение договора безопасности с Украиной, чтобы поддерживать его в течение 10 следующих лет.

"Мы знаем, что Путин готовится к длительной войне. Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне", – сказал Рютте.

29 января Нидерланды выделили 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

17 февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел источники поставок боеприпасов для Украины из-за границы. "Это можно сделать через несколько недель, но нужно финансирование", – сказал он.

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