800 000 снарядів для ЗСУ. Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу – прем'єр

Александр де Кроо зазначив, що "наступними тижнями" надійде більше боєприпасів

Александр де Кроо (Фото: EPA)

Бельгія надасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі 800 000 снарядів різних калібрів для України. Про це повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александр де Кроо.

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"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Володимиру Зеленському те, про що він просив, – більше боєприпасів для відбиття російського агресора", – написав він.

За словами де Кроо, Бельгія профінансує на 200 млн євро чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів.

Прем'єр зазначив, що "наступними тижнями" надійде більше боєприпасів.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції чеський президент Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

21 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

24 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз планує надати Україні майже 170 000 артилерійських боєприпасів до кінця березня.

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