800 000 снарядів для ЗСУ. Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу – прем'єр
Александр де Кроо (Фото: EPA)

Бельгія надасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі 800 000 снарядів різних калібрів для України. Про це повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александр де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Володимиру Зеленському те, про що він просив, – більше боєприпасів для відбиття російського агресора", – написав він.

За словами де Кроо, Бельгія профінансує на 200 млн євро чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів.

Прем'єр зазначив, що "наступними тижнями" надійде більше боєприпасів.

  • 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції чеський президент Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
  • 21 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.
  • 24 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз планує надати Україні майже 170 000 артилерійських боєприпасів до кінця березня.

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