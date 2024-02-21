Столтенберг щодо 800 000 снарядів Україні від Чехії: Купуємо у партнерів НАТО в Азії

Завдяки цьому союзники з Альянсу можуть поповнити свої запаси – це дозволяє їм продовжувати надавати допомогу Україні зі своїх резервів

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Країни-члени НАТО закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" Альянсу в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України. Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Суспільному.

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Під час Мюнхенської безпекової конференції чеський президент Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

Журналістка запитала генсека НАТО, чи знає він про таку ініціативу, з якими країнами в координації це можна зробити та з яких складів можна узяти ці снаряди.

"Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО – і це допомогло цим союзникам підтримати Україну. Звісно, через те, що ми купуємо в таких країнах (я не буду їх згадувати, але це близькі партнери НАТО в Азії), союзники з НАТО можуть потім поповнити свої запаси, і це дозволяє їм продовжувати брати допомогу зі своїх запасів, щоб підтримувати Україну. Отже, це теж важливо", – відповів він.

Столтенберг пояснив, що союзники з НАТО можуть надати підтримку Україні трьома способами:

→ можуть вичерпати свої запаси;

→ можуть імпортувати від третіх сторін, а потім доставляти більше в Україну;

→ можуть нарощувати власне виробництво.

За його словами, союзники з НАТО користуються усіма трьома варіантами, аби гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати "значну військову підтримку Україні".

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Хоча Столтенберг і не назвав конкретних партнерів НАТО в Азії, проте серед таких країн може бути Південна Корея.

Південна Корея. Восени 2022 року в WSJ повідомили, що Південна Корея продасть США близько 100 000 снарядів, які нібито передадуть потім Україні. У корейському Міноборони заявили, що країна дотримується позиції, яка відкидає постачання озброєнь Україні.

У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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