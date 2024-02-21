Столтенберг о 800 000 снарядов Украине от Чехии: Покупаем у партнеров НАТО в Азии

Благодаря этому союзники по Альянсу могут пополнить свои запасы – это позволяет им продолжать оказывать помощь Украине из своих резервов

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Суспильному.

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Во время Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

Журналистка спросила у генсека НАТО, знает ли он о такой инициативе, с какими странами в координации это можно сделать и с каких складов можно взять эти снаряды.

"Мы видели, что партнеры НАТО экспортировали боеприпасы непосредственно в НАТО и страны-союзники НАТО – и это помогло этим союзникам поддержать Украину. Конечно, из-за того, что мы покупаем в таких странах (я не буду их упоминать, но это близкие партнеры НАТО в Азии), союзники по НАТО могут потом пополнить свои запасы, и это позволяет им продолжать брать помощь из своих запасов, чтобы поддерживать Украину. Следовательно, это тоже важно", – ответил он.

Столтенберг объяснил, что союзники по НАТО могут оказать поддержку Украине тремя способами:

→ могут исчерпать свои запасы;

→ могут импортировать от третьих сторон, а затем доставлять больше в Украину;

→ могут наращивать собственное производство.

По его словам, союзники по НАТО пользуются всеми тремя вариантами, чтобы гарантировать, что они могут продолжать оказывать "значительную военную поддержку Украине".

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Хотя Столтенберг и не назвал конкретных партнеров НАТО в Азии, однако среди таких стран может быть Южная Корея.

Южная Корея. Осенью 2022 года в WSJ сообщили, что Южная Корея продаст США около 100 000 снарядов, которые якобы передадут Украине. В корейском Минобороны заявили, что страна придерживается позиции, которая отвергает поставки вооружений Украине.

В мае 2023 года в WSJ сообщили, что Южная Корея может тайно поставлять "сотни тысяч" боеприпасов Украине по договоренности с США. Уже в августе Financial Times заявила, что США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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