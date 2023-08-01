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FT: ВСУ получат больше снарядов 155 мм из Южной Кореи и Болгарии. США заключили сделку

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 11:29
FT: ВСУ получат больше снарядов 155 мм из Южной Кореи и Болгарии. США заключили сделку - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же.

Они отмечают, что Белый дом хочет увеличить поставки боеприпасов для поддержки наступления Вооруженных Сил Украины. 

В США говорят, что сосредоточены на доставке большего количества снарядов калибра 155 мм в краткосрочной перспективе, а также на наращивании производства в ближайшие два года. 

Официальные лица сказали, что Вашингтон знал, что из-за высокого расхода боеприпасов в Украине начнутся перебои с поставками и активизировал усилия по передаче снарядов, когда война "вступила в решающую фазу". 

Читайте также: США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны

Дмитрий Гриниченко
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