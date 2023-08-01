FT: ВСУ получат больше снарядов 155 мм из Южной Кореи и Болгарии. США заключили сделку

США заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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По словам американских чиновников, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же.

Они отмечают, что Белый дом хочет увеличить поставки боеприпасов для поддержки наступления Вооруженных Сил Украины.

В США говорят, что сосредоточены на доставке большего количества снарядов калибра 155 мм в краткосрочной перспективе, а также на наращивании производства в ближайшие два года.

Официальные лица сказали, что Вашингтон знал, что из-за высокого расхода боеприпасов в Украине начнутся перебои с поставками и активизировал усилия по передаче снарядов, когда война "вступила в решающую фазу".

25 июля США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker.

14 июля 2023 г. издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.

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